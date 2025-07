Dopo l’addio alla panchina della Roma, Daniele De Rossi torna a parlare del suo recente passato giallorosso, con la consueta lucidità e un pizzico di nostalgia. L’ex capitano e allenatore della Roma si è raccontato ai microfoni di Sky Sport, affrontando diversi temi legati alla sua esperienza sulla panchina, al mercato e alle prospettive future.

“Serviva uno che potesse allenare e calmare gli animi dei tifosi. Con i Friedkin mi sono lasciato benissimo, sarei tornato volentieri”, ha spiegato De Rossi, confermando il rapporto positivo con la proprietà americana e il suo profondo legame con l’ambiente romanista. Non è mancato un retroscena di mercato: “Con la Roma avevamo cercato Jonathan David. È un attaccante molto forte”, ha rivelato, confermando l’interesse del club per l’attaccante canadese.

Infine, uno sguardo al futuro: “Che succede adesso per il mio futuro? Sono stati scelti altri allenatori bravi, ma sono sicuro che qualcosa in corso stagione o all’estero succederà. Il Monza? Non c’è mai stato nulla, hanno già l’allenatore”. Un De Rossi sereno ma determinato, in attesa della prossima occasione per tornare in panchina.