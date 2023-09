L’allenatore del Torino Ivan Juric, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club dopo la vittoria per 0-3 sulla Salernitana. Tra gli argomenti trattati dal tecnico Granata c’è anche la Roma, prossima avversaria in campionato. Queste le sue parole:

“Mi sembra che la Roma si sia ripresa, il 7-0 all’Empoli ci ha impressionato per il potenziale che hanno in attacco. Sono squadre di livello superiore ma siamo convinti di giocarcela con tutti se siamo concentrati come oggi”.