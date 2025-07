La Roma continua a monitorare il mercato in cerca di soluzioni offensive, con l’obiettivo di dare nuove alternative a Gasperini in vista della stagione 2025/26. Dopo le ormai prossime partenze di Abraham e Shomurodov, e con le condizioni fisiche non ancora ottimali di Pellegrini e Dybala, il reparto avanzato resta una delle priorità della dirigenza giallorossa.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, uno dei profili seguiti è quello di Rayan Vitor Simplício Rocha, giovane attaccante brasiliano del Vasco da Gama, conosciuto semplicemente come Rayan. Classe 2006, il talento sudamericano è considerato una delle promesse più interessanti del calcio verdeoro, sebbene il suo acquisto non sia attualmente una priorità per Trigoria.

Il costo del suo cartellino si aggira attorno ai 15 milioni di euro, cifra importante per un investimento a lungo termine. La Roma osserva con interesse, pronta a inserirsi se si aprissero le condizioni per un’operazione sostenibile.