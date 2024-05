Nelle ultime partite di questa Serie A si sono affrontate Lazio-Sassuolo e Hellas Verona-Inter, squadre che però non avevano più nulla da chiedere a questo campionato. Nelle altre due sfide invece ci si è giocata la salvezza: Frosinone-Udinese e Empoli-Roma sono state decisive.

All’Olimpico i biancocelesti non riescono a portare a casa i tre punti per il gol dell’1-1 finale di Viti in risposta a quello di Zaccagni.

Al “Bentegodi” si è svolta una gara divertente con un 2-2 pirotecnico: in gol per i veronesi Noslin e Suslov, mentre per i neo campioni d’Italia decisiva la doppietta di Arnautovic.

Allo “Stirpe” invece il successo dell’Udinese, firmato da Devis, apre le porte dello psicodramma per i Canarini che dopo appena un anno ritornano in Serie B anche in virtù della vittoria dell’Empoli sulla Roma.