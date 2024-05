Pagine Romaniste – La Roma arriva in Toscana per l’ultima giornata di Serie A per affrontare l’Empoli. La squadra di De Rossi, onora anche l’ultimo turno di campionato e cede 2-1 ai padroni di casa solo nel finale. Decisivi i gol di Cancellieri e Niang. Per i giallorossi a segno Aouar. Punti importantissimi per i toscani che arrivano alla, complice la sconfitta del Frosinone.

TABELLINO

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski (67’ Caputo), Ismajli, Luperto; Gyasi (46′ Walukiewicz), Bastoni (55′ Fazzini), Marin, Maleh (77’ Cambiaghi), Cacace; Cancellieri, Destro (46′ Niang).

A disposizione: . Perisan, Seghetti, Goglichidze, Walukiewicz, Shpendi, Kovalenko, Caputo, Niang, Pezzella, Fazzini, Cerri, Zurkowski, Cambiaghi

Allenatore: Davide Nicola.

Diffidati: Luperto, Pezzella, Zurkowski

Squalificati: Grassi.

Indisponibili: Berisha, Ebuehi.

AS ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Aouar (70’ Pellegrini); Dybala (89’ Joao Costa), Abraham (70’ Azmoun), Zalewski (80’ El Shaarawy).

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Karsdorp, Llorente, Smalling, Kristensen, Renato Sanches, Pellegrini, El Shaarawy, Baldanzi, Joao Costa, Azmoun.

Allenatore: Daniele De Rossi.

Diffidati: Azmoun, Huijsen, Mancini.

Squalificati: Paredes, Lukaku

Indisponibili: Spinazzola.

Marcatori: 13′ Cancellieri, 45′ Aouar, 93’ Niang

Ammoniti: 2’ Gyasi, 34′ Destro, 81’ Marin, 90’ Joao Costa, 91’ Niang

Espulsi:

Altro: 3′ di recupero (PT), 5’ di recupero (ST)

Note:

CRONACA

95’ – Finisce la sfida

93’ – Svilar trova il gol del raddoppio per i padroni di casa

91’ – Ammonito Niang per proteste

90’ – Ammonito Joao Costa per un fallo da dietro

89’ – Joao Costa entra al posto di Dybala

84’ – El Shaarawy segna, ma gioco fermo per posizione irregolare

81’ – Ammonito Marin per una trattenuta

80’ – El Shaarawy subentra a Zalewski

77’ – Cambiaghi prende il posto di Maleh

70’ – Doppio cambio Roma: Azmoun e Pellegrini per Abraham e Aouar

67’ – Caputo al posto di Bereszynski

55′ – Fazzini prende il posto di Bastoni

46′ – Inizia la ripresa con due cambi per i padroni di casa: Destro e Gyasi fuori, Niang e Walukiewicz al loro posto

45+1′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Aouar trova il pareggio di testa

45′ – Saranno 3 i minuti di recupero

34′ – Ammonito Destro

19′ – Gol annullato a Cristante per fuorigioco

13′ – Cancellieri porta avanti l’Empoli sfruttando l’assist di Gyasi

2’ – Ammonito Gyasi per una gomitata

1’ – Inizia la sfida