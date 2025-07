La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini in vista della stagione 2025/2026. Tra i nomi accostati al club giallorosso per il centrocampo figura Yves Bissouma, mediano maliano del Tottenham, finito al centro di recenti indiscrezioni. Tuttavia, secondo le ultime notizie, non ci sarebbero offerte concrete da parte del Fenerbahce per il giocatore, smentendo le voci che vedevano il club turco in pole position per assicurarsene le prestazioni.

La Roma, sotto la guida del direttore sportivo Frederic Massara, è alla ricerca di un centrocampista che possa completare il reparto formato da Manu Koné, Bryan Cristante e Nicolò Pisilli. Se Richard Rios del Palmeiras resta il principale obiettivo – con una trattativa complicata a causa della valutazione di 30 milioni di euro e della concorrenza della Premier League – Bissouma rappresenta una delle alternative più concrete.

Il 28enne maliano, reduce da una stagione con 44 presenze e 2 gol con il Tottenham, incarna il profilo ideale per il calcio intenso e dinamico richiesto da Gasperini. Le sue qualità da mediano “box-to-box”, capace di recuperare palloni e ribaltare l’azione con rapidità, lo rendono un candidato perfetto per il sistema giallorosso. Tuttavia, l’operazione non è priva di ostacoli: il Tottenham valuta il giocatore tra i 22 e i 25 milioni di euro e il suo ingaggio elevato rappresenta un ulteriore scoglio per le casse romaniste.