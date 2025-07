Roma, O’Riley resta nel mirino: Gasperini lo vuole, contatti attivi

È iniziata ufficialmente la nuova era della Roma targata Gian Piero Gasperini e Frederic Massara. Domenica 13 luglio, tecnico, dirigenti e squadra si sono ritrovati a Trigoria per dare il via alla preparazione estiva, ma nel frattempo il lavoro sul mercato continua a ritmo serrato.

Tra i profili più seguiti c’è quello di Matt O’Riley, centrocampista offensivo di proprietà del Brighton. La Roma non lo vede come un semplice ripiego rispetto a Richard Ríos o Neil El Aynaoui, ma come un’eventuale risorsa in più nel caso in cui si liberi uno slot nella zona più avanzata del campo. O’Riley ha caratteristiche differenti: visione, inserimento, gol. E soprattutto ha un estimatore d’eccezione, lo stesso Gasperini.

Al momento i contatti con il Brighton restano vivi, anche se un’offensiva concreta potrebbe arrivare solo nelle prossime settimane. La chiave potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto, magari legato a determinate condizioni. Intanto, la Roma osserva, si muove con cautela, ma sa bene che sul danese non è sola: anche altri club italiani restano alla finestra.