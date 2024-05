Al termine della sfida con l’Empoli, De Rossi ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni:

Avete affrontato la partita in maniera molto seria.

La differenza la fanno tante cose. Non ci dobbiamo dire bravi per la serietà. Ci sono tante cose da migliorare: la concentrazione difensiva, il non tirare e non si possono avere tutti questi contropiedi e non tirare. Questa è una partita che deve finire con un nostro contropiede. Non è normale non tirare mai in porta.

Oggi difesa a 3?

Questa partita ci deve dire qualcosa. Oggi abbiamo difeso a 4 e solo ogni tanto a 3. Il gol nel finale non si può prendere in Serie A. Questa partita ci farà riflettere. Non volevo finire questa stagione così.

Ti sei già confrontato con il nuovo ds?

Abbiamo parlato. Ci siamo confrontati sia su un discorso di costruzione di nomi e sia su qualche nome. Dovremo continuare a parlarne. Parlare dopo questa partita però è prematuro perché se vuoi diventare grande devi vincere queste partite.

Un messaggio per Di Francesco?

Non penso abbia voglia di sentire il mio messaggio. Avremo giocato seriamente contro tutti. Lui non meritava di retrocedere come squadra e come gioco. Io non privilegio nessuno ma questo gol che abbiamo preso all’ultimo punisce un uomo a cui tengo mi fa ancora più male