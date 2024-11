Nell’anticipo delle 12:30 della tredicesima giornata di Serie A si sono affrontate Genoa e Cagliari. Al “Marassi” è andata in scena una gara equilibrata decisa dai vari episodi. Nonostante la casualità i rossoblù hanno dimostrato di aver già digerito l’arrivo in panchina di Viera imbastendo anche delle interessanti trame di gioco. La prima frazione è terminata 1-1 con il gol di Frendrup in riposta al rigore segnato da Marin. Nel secondo tempo sono i padroni di casa a trovare il vantaggio con Miretti dopo una bella azione di Thorsby, ma non basterà visto il secondo rigore del pomeriggio a favore degli sopiti, questa volta realizzato da Piccoli per il 2-2 finale.

Foto: [Enrico Locci] via [Getty Images]