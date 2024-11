Gianluca Falsini e Sergej Levak, allenatore e giocatore della Roma Primavera, hanno parlato ai microfoni del club dopo la vittoria per 2-0 sul Genoa. Le loro parole:

FALSINI:

“Siamo contenti, è stata un’altra partita giocata bene. Vincere è sempre piacevole e poi vincere aiuta a vincere. Ma quello che mi interessa è il dominio del gioco, lo spirito di sacrificio quando il Genoa ci ha messo in difficoltà nel secondo tempo. Il Genoa è una squadra molto organizzata e con giocatori bravi, inoltre aveva perso solo una volta fuori casa ed era a inizio anno. Nel primo tempo però li abbiamo messi in difficoltà e questo è un piacere enorme. Non ci possiamo lamentare oggi, c’è il sole nel cielo e dentro di noi”.

La squadra è stata brava nella gestione. C’è tutto in questa prestazione?

“Sul 2-0 e anche un po’ prima dovevamo difendere un po’ meglio, abbiamo concesso al Genoa un paio di situazioni da cross e quella era la loro forza. Dovevamo leggere un po’ meglio le giocate. Complimenti a tutti i ragazzi, hanno fatto un’ottima partita. Devo fare anche un encomio a chi non è entrato perché si allenano sempre a 200 all’ora e meriterebbero tutti di giocare e di entrare. Sta crescendo un gruppo fantastico”.

LEVAK:

“Bella partita, abbiamo vinto come accaduto a Bergamo. Oggi era una partita difficile e vincere era la cosa più importante”.

Importante segnare nel primo tempo.

“Sì. Poi nel secondo tempo abbiamo segnato su rigore. Il Genoa è forte, vincere è importante”.

Come stai? Che aiuto puoi dare alla squadra?

“Sto bene. Ho guadagnato il rigore e sono troppo contento di aver aiutato la squadra a vincere”.

asroma.com

Foto: [Giuseppe Bellini] via [Getty Images]