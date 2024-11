Primavera, Roma-Genoa 2-0: Coletta e Graziani formano la seconda vittoria consecutiva dei giallorossi

La Roma Primavera sembra essere tornata la squadra schiaccia sassi di inizio stagione. I ragazzi di Falsini sono riusciti a superare il Genoa, confermando così l’uscita dal tunnel negativo iniziata già dall’ultimo match pre sosta contro l’Atalanta. Per i giallorossi sono andati in gol Coletta nel primo tempo e Graziani nel secondo su calcio di rigore. Da segnalare la buona prestazione di Di Nunzio come registra. Le noti dolenti sono legati ai cambi forzati di Gòlic e Reale, entrambi fermi per degli infortuni, sperando non siano nulla di grave.

Foto: [Giuseppe Bellini] via [Getty Images]