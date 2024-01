Il Tempo (M. Cirulli) – Dopo Huijsen Tiago Pinto continua a lavorare per consegnare un altro centrale a Mourinho. Oltre a Smalling e Kumbulla (il difensore albanese non è stato convocato nella gara di ieri a San Siro per un sovraccarico all’adduttore) i giallorossi dovranno fare a meno sicuramente per tutto gennaio anche di N’Dicka, attualmente impegnato in Coppa D’Africa con la sua Costa d’Avorio. Il profilo individuato dal general manager uscente è quello di Soyuncu.

Chi invece potrebbe portare liquidità è Matias Vina. Sul terzino, attualmente al Sassuolo, ci sarebbe il forte interesse del Flamengo, con i dirigenti dei brasiliani che sarebbero in Europa anche per trattare l’acquisto dell’ex Palmeiras e abbassare le pretese sul costo del cartellino. La Roma resta inamovibile sul prezzo, fissato a 10 milioni, con una piccola parte che andrebbe agli emiliani come indennizzo per l’interruzione anticipata del contratto. Si lavora per chiudere anche questa cessione per agevolare l’arrivo di Soyuncu. Ma prima deve partire anche Sanches.