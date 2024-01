(Pagine Romaniste) – Non c’è luce in fondo al tunnel che la Roma percorre da un mese a questa parte. I giallorossi dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia incassano un 3-1 nella sfida contro il Milan e scivolano in nona posizione a -5 dalla zona Champions. L’attacco continua ad essere sterile, e l’assenza di Dybala è sempre più pesante. Il peggiore in campo è stato Kristensen, colpevole del gol di Adli che ha sbloccato la gara al 10′ del primo tempo.

Male anche il centrocampo, eccezion fatta per Pellegrini che da subentrato ha provato a dare una scossa alla gara e si è guadagnato il calcio rigore che aveva riaperto le speranze giallorosse. Non male la prova di Celik, ma il resto è da cancellare, e il prima possibile, perchè sabato contro il Verona bisogna cambiare rotta. Non ci saranno Mancini e Cristante che ieri sono stati ammoniti ed essendo in diffida saranno squalificati.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI