Vanoli, tecnico del Torino, ha parlato dopo la sconfitta con la Roma. Queste le sue parole:

VANOLI A DAZN

Il primo tempo è stato simile a quello con il Como, avete fatto fatica nella fase di possesso. Come l’hai vista?

Sono arrabbiato perché non si può arrivare in queste due partite e perdere un tempo. Bisogna giocare con personalità e non l’abbiamo fatto. Sapevamo che giocavamo con una squadra ferita che ci avrebbe attacco forte. Ma noi dobbiamo ritrovare quella personalità. Nel secondo tempo ho cambiato qualcosa ma non possiamo aspettare sempre uno schiaffo per reagire.

Sanabria e Vlasic?

Volevo più profondità. Anche nel primo tempo non eravamo ordinati e non riuscivamo a giocare con le punte. Con i cambi cercavo la profondità e l’abbiamo fatto. Se non avessimo regalato quel gol magari potevamo trovare il guizzo anche per vincerla.

Cosa dovete migliorare?

Dobbiamo ritrovare quella voglia di fare gol e determinare. Anche il gol che abbiamo preso stasera è un gol regalato che non si può fare con la Roma. Devo trovare delle soluzioni nuove.

L’assenza di Zapata ti può far pensare di cambiare il sistema di gioco?

Penso proprio di sì. A volte bisogna spettare per fare dei cambi ma penso che la squadra possa giocare anche a quattro. Ma la prima cosa su cui bisogna lavorare è l’atteggiamento.

