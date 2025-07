Il giovane attaccante Georges Mikautadze continua a essere un nome caldo nel mercato europeo, con diversi club interessati al suo profilo. Dopo l’indicazione dell’anno scorso di Daniele De Rossi per rinforzare l’attacco della Roma, ora è il direttore sportivo Ghisolfi a guardare con interesse al giocatore, ma con una destinazione diversa.

Secondo Il Corriere dello Sport, Ghisolfi sta cercando di portare Mikautadze al Sunderland in Premier League, approfittando del calo del prezzo dovuto alla retrocessione del Lione in Ligue 2, che ha fissato il valore del cartellino intorno ai 20 milioni di euro. Non manca la concorrenza: sull’attaccante c’è anche l’Eintracht Francoforte. La Roma, invece, segue con attenzione l’alternativa Krstovic del Lecce, anche se la trattativa con il Leeds è ferma.