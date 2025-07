Ora Gasperini mette la freccia

Il Tempo (L. Pes) – Superata la scadenza del 30 giugno, a Trigoria inizia il mercato vero. Gasperini ha indicato tra le priorità le corsie esterne: servono un titolare a destra e un rinforzo a sinistra. In lista c’è Zortea, valutato dal Cagliari tra i 10 e i 15 milioni. A sinistra resta da definire il futuro di Angeliño, dopo il mancato trasferimento all’Al Hilal.

Sul fronte difensivo, la Roma attende lo sviluppo della situazione Lucumì e prova a cedere Hermoso, seguito dal Valencia che però propone solo un prestito. In uscita anche Saud (piace al Tolosa), mentre per Paredes il Boca non ha esercitato la clausola da 3,5 milioni e punta a uno sconto.

Intanto è ufficiale il ritorno di Federico Guidi alla guida della Primavera, e si lavora per chiudere l’arrivo del giovane Antonio Arena dal Pescara.