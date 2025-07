Allegri vorrebbe portare Dovbyk a Milano. Come riportato dal giornalista Attilio Malena ai microfoni di Retesport, il tecnico stravede per l’attaccante ucraino. I rossoneri hanno già chiesto informazioni alla Roma ma devono risolvere, prima, il discorso legato a Santiago Gimenez: l’ex Feyenoord è arrivato in Italia appena lo scorso gennaio per 30 milioni di euro. Non ha convinto nei primi mesi e chissà che non possa essere inserito proprio nella trattativa per portare l’ex Girona a Milano.