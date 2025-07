La Repubblica (M. Juric) – Il 30 giugno è passato e la Roma ha quasi centrato l’obiettivo delle plusvalenze da 18 milioni grazie alle cessioni di Zalewski, Abraham, Le Fée e Dahl. A Trigoria regna ottimismo: manca poco al traguardo e non si temono sanzioni pesanti. Venerdì a Nyon il “Club Financial Control Panel” analizzerà i conti: attesa una multa pecuniaria, meno probabile la riduzione della lista UEFA.

Intanto, il Boca Juniors non ha esercitato entro i termini la clausola da 3,5 milioni per Paredes, ora svincolata. Il club argentino tratta un ritorno con uno sconto, ma la Roma non vuole scendere sotto la cifra pattuita. Il giocatore spinge per tornare in patria e ha già l’accordo con il Boca, ma ora servirà una trattativa vera.