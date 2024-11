Pagine Romaniste – Una sfida al passato per provare a scuotere il futuro. Roma-Torino sarà un match molto importante per il proseguo dell’avventura giallorossa di Ivan Juric. Dopo il ko bruciante con la Fiorentina, l’Olimpico chiede una reazione d’orgoglio. I Granata arrivano al match con diversi indisponibili, ma una posizione in classifica migliore rispetto alla squadra del tecnico croato. Pellegrini e Dovbyk non saranno del match e Dybala guiderà l’attacco. Scaldano i motori Baldanzi e Soulé, per supportare la Joya.

TABELLINO

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angeliño; Celik, Le Fée, Koné, Zalewski (77′ El Shaarawy); Baldanzi (77′ Cristante) Pisilli (64′ Pellegrini); Dybala (77′ Shomurodov).

A disposizione: Ryan, Marin, Hummels, Abdulhamid, Sangaré, Paredes, Soulè.

Allenatore: Juric.

Squalificati: Hermoso.

Diffidati: –

Indisponibili: Saelemaekers, Dovbyk.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan (59′ Pedersen), Masina; Vojvoda (88′ Tameze), Ricci, Linetty (77′ Karamoh), Gineitis (46′ Njie), Lazaro; Sanabria (59′ Vlasic), Adams.

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Dembele, Sosa, Ciammaglichella, Bianay Balcot.

Allenatore: Vanoli.

Squalificati: –

Diffidati: –

Indisponibili: Zapata, Schuurs, Savva, Ilkhan, Ilic, Sosa.

Arbitro: Fabbri.

Assistenti: Del Giovane-Di Iorio.

IV Uomo: Tremolada.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Abisso.

Marcatori: 20′ Dybala (R).

Ammoniti: Coco (T), Baldanzi (R), Masina (T), Pellegrini (R).

Espulsi: –

Note: 60.920 spettatori.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+4 – LA ROMA VINCE. I giallorossi tornano alla vittoria dopo quasi un mese grazie al gol al 20' di Dybala. Secondo tempo molto bloccato con i capitolini che non hanno replicato la buona frazione del primo tempo Roma 1-0 Torino#RomaTorino #ASRoma #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) October 31, 2024

90'+2 – Giallo per Pellegrini per un duro fallo su Ricci Roma 1-0 Torino#RomaTorino #ASRoma #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) October 31, 2024

78' – Triplo cambio per la Roma. Fuori: Dybala, Zalewski e Baldanzi. Dentro: Cristante, El Shaarawy e Shomurodov Roma 1-0 Torino#RomaTorino #ASRoma #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) October 31, 2024

71′ – Giallo per Coco che colpisce Baldanzi da dietro a palla già scaricata Roma 1-0 Torino#RomaTorino #ASRoma #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) October 31, 2024

65' – Svilar salva la Roma. Njie salta Mancini e calcia a giro. Bravo il portiere belga a intercettare la conclusione Roma 1-0 Torino#RomaTorino #ASRoma #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) October 31, 2024

65' – Cambio per la Roma. Pisilli lascia il posto a Pellegrini Roma 1-0 Torino#RomaTorino #ASRoma #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) October 31, 2024

58' – Doppio cambio per il Torino. Fuori: Sanabria e Maripan. Dentro: Vlasic e Pedersen Roma 1-0 Torino#RomaTorino #ASRoma #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) October 31, 2024

55' – Occasione per la Roma. Koné recupera alto su Ricci, la sfera arriva centralmente per Le Fée che calcia forte non trova l'angolo e Milinkovic-Savic riesce a intercettare Roma 1-0 Torino#RomaTorino #ASRoma #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) October 31, 2024

52' – Grande azione della Roma che termina con il clamoroso palo di Pisilli. Il gioco però era fermo per una posizione irregolare di Angelino Roma 1-0 Torino#RomaTorino #ASRoma #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) October 31, 2024

PRIMO TEMPO

45'+1 – Finisce il primo tempo all'Olimpico con la Roma in vantaggio grazie al gol di Dybala. Buona la prima mezz'ora dei giallorossi che hanno dominato il Torino. Da registrare un'occasionissima per Maripan salvata da Svilar Roma 1-0 Torino#RomaTorino #ASRoma #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) October 31, 2024

41' – Ricci sugli sviluppi di una punizione trova tutto solo Vojvoda che al volo colpisce e quasi beffa Svilar Roma 1-0 Torino#RomaTorino #ASRoma #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) October 31, 2024

35′ – Svilar salva la Roma. Sugli sviluppi del corner la palla capita sulla testa di Maripan, che dall’altezza dell’arietta piccola colpisce ma trova l’ottima rispsota del portiere belga Roma 1-0 Torino#RomaTorino #ASRoma #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) October 31, 2024

24' – Cambio gioco perfetto di Dybala per Angelino. Lo spagnolo stoppa in area e calcia. Da posizione difficile spara centralmente e facilita il lavoro a Milinkovic-Savic, che respinge con i pugni Roma 1-0 Torino#RomaTorino #ASRoma #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) October 31, 2024

20' – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA ROMA. Errore di Linetty che appoggia all'indietro male per Milinkovic-Savic. Sul retropassaggio arriva Dybala che da posizione defilatissima riesce ad appoggiare in rete Roma 1-0 Torino#RomaTorino #ASRoma #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) October 31, 2024

9' – Punizione da posizione centrale all'altezza della trequarti battuta da Dybala che viene allontanata, con affanno, dalla difesa del Torino Roma 0-0 Torino#RomaTorino #ASRoma #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) October 31, 2024

5' – Primi minuti a tinte giallorosse. I giocatori della Roma cercano le imbucate centrali sui trequartisti dopo vari giri palla da destra a sinistra senza però forzare la giocata Roma 0-0 Torino#RomaTorino #ASRoma #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) October 31, 2024

PRE PARTITA

Ore 20:36 – Angeliño interviene prima di Roma-Torino:

Ore 20:30 – Le parole del tecnico del Torino:

Ore 20:18 – Le parole di Juric prima di Roma-Torino:

Ore 20:12 – Così Linetty nel pre partita:

Ore 19:40 – La formazione ufficiale della Roma:



Ore 19:30 – La Roma è arrivata allo stadio Olimpico.