Leandro Paredes ha manifestato chiaramente la volontà di lasciare la Roma per tornare al Boca Juniors, club con cui ha già un accordo di massima fino al 2028. Tuttavia, la chiusura dell’operazione dipende ancora dall’intesa tra i due club, visto che la clausola rescissoria di 3,5 milioni non è stata esercitata entro il 30 giugno.

Secondo Tyc Sport, il Boca non intende andare oltre quella cifra e spera in uno sconto dalla Roma, che però non ha ancora ricevuto offerte ufficiali. Il centrocampista spinge per tornare in Argentina e si attendono sviluppi nelle prossime ore, ma la trattativa resta aperta e delicata.