La Lazio ha affrontato il Como nella decima giornata di Serie A. Vittoria per i biancocelesti che battono per 5-1 i lombardi. Castellanos ha aperto le marcature al 28′ cocn un rigore, poi Pedro ha siglato il 2-0 al 31′. Ad accorciare le distanze per il Como ci ha pensato Mazzitelli al 53′, ma la Lazio ha trovato la via dei tre punti prima con Patric al 72′, poi di nuovo con Castellanos (81′) e Tchaouna al 90’+5 per il 5-1 finale.

Foto: [Marco Rosi] via [Getty Images].