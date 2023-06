Corriere dello Sport (R. Maida) – La Roma si muove per il centrocampo. Infatti attraverso la mediazione del manager Frank Trimboli, il gm giallorosso Tiago Pinto ha contattato Weston McKennie, centrocampista della Juventus e della nazionale statunitense. Negli ultimi mesi ha giocato in prestito al Leeds dove è stato utilizzato con continuità collezionando 19 presenze in Premier e un gol, ma non è riuscito a evitare la retrocessione del club inglese.

Non è stato riscattato: l’accordo di gennaio prevedeva l’acquisto del cartellino a 34,5 milioni, tornando così alla Juventus, che lo ritiene cedibile ma probabilmente non disponibile a prestarlo per una stagione alla Roma, una diretta concorrente per la Champions League.

Tiago Pinto e Mourinho stanno cercando un centrocampista dinamico, una mezz’ala di sostanza e d’inserimento, per completare un reparto che ha aggiunto il talento di Aouar ma ha perso Wijnaldum e Camara, tornati rispettivamente a Psg e Olympiakos. Non è un mistero, d’altra parte, che la Roma fosse interessata a Frattesi, che ha caratteristiche simili e che ormai potrà produrre solamente una buona plusvalenza.