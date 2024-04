Corriere della Sera (M. Perrone) – Napoli-Bayer-Juventus-Bayer-Atalanta. In 15 giorni la Roma si gioca tutto: la qualificazione alla finale di Europa League, contro i tedeschi addirittura imbattuti nelle 45 partite stagionali, e un posto in quella Champions League che nelle ultime 5 edizioni non l’ha mai vista tra le partecipanti. Gasperini sarà il principale avversario di De Rossi nella corsa alla Champions; entrambi gli allenatori naturalmente firmerebbero per contendersi il visto nella finale di Europa League, che qualificherà la vincitrice alla competizione superiore, ma quel posto “in più” – il 5° della serie A – sarà sicuramente ancora in palio il 12 maggio a Bergamo.

La Roma ha 4 punti di vantaggio ma l’Atalanta dovrà recuperare (forse dopo la fine del campionato) l’incontro casalingo con la Fiorentina. I big match giallorossi intanto ripartiranno domani a Napoli, e serve un’inversione di tendenza: negli scontri diretti tra le prime 8 della serie A, cioè le squadre attualmente qualificate per l’Europa, la Roma è ultimissima con 8 punti in 11 sfide.