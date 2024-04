Corriere della Sera (G. Piacentini) – Complessivamente Dybala ha messo lo zampino in 25 delle marcature stagionali della Roma (lo scorso anno chiuse con 18 gol e 7 assist), e dal suo piede in campionato sono arrivati 20 punti, un bottino che fa di lui un calciatore indispensabile: lo era per Mourinho e lo è allo stesso modo per De Rossi, che in questo periodo dovrà chiedergli di fare gli straordinari. L’assenza forzata di Lukaku (ieri lavoro differenziato, sta provando a rientrare per la semifinale di andata di EL del 2 maggio con il Leverkusen), costringerà Dybala a giocare titolare anche domani (ore 18, arbitra Sozza) contro il Napoli, a cui in maglia giallorossa non ha mai segnato né realizzato assist. Al Maradona, De Rossi dovrà fare i conti con l’emergenza in difesa. All’assenza dello squalificato Llorente (e di Paredes a metà campo che sarà sostituito da Bove), si aggiungerà quella di Smalling, che a Udine è stato costretto a lasciare il campo anzitempo per un fastidio all’inguine.