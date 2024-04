Il Tempo (M. Cirulli) – Rientro agrodolce per De Rossi da Udine. Il tecnico giallorosso ieri ha diretto il primo allenamento in vista della gara di domani contro il Napoli e ha ritrovato in gruppo, anche se parzialmente N’Dicka. L’ivoriano dopo aver riottenuto l’idoneità sportiva punta a tornare tra i convocati per la delicata sfida del Maradona, dove saranno assenti già Paredes e Llorente, mentre diminuiscono le chance di vedere in campo Smalling e Lukaku. Entrambi hanno svolto lavoro differenziato e in particolare l’inglese oggi svolgerà gli esami per stabilire l’entità del problema all’inguine accusato con l’Udinese.