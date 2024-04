La Gazzetta dello Sport (M. Brega) – Il futuro di Azmoun a Roma è legato moltissimo alla qualificazione in Champions dei giallorossi. Con il Leverkusen l’accordo è di 12,5 milioni: cifra di rilievo, però a Daniele De Rossi il giocatore piace. E allora in caso di arrivo entro le prime cinque della classifica o di vittoria dell’Europa League (in semifinale l’ostacolo è proprio il Bayer) è facile pensare che la società giallorossa decida di esercitare l’opzione di riscatto. Restiamo quindi sul 50% per adesso.