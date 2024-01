Dybala è la luce della Roma. Lo si è visto ancora una volta nel secondo tempo del derby, quando è stato costretto a dar forfait per l’ennesimo infortunio muscolare.

Ieri dopo i primi esami strumentali a Trigoria c’era un cauto ottimismo sulle condizioni della Joya in attesa di approfondimenti. Oggi dopo la risonanza magnetica a Villa Stuart, come riportato da Lorenzo Pes, non è emersa nessuna lesione. Infatti per l’argentino si tratta solamente di un sovraccarico al flessore della coscia sinistra. Nella giornata di oggi si deciderà se potrà partire con la squadra per la trasferta di Milano od se tenerlo a riposo per non rischiare peggioramenti della sua fragile condizione fisica. Qualunque scelta si prenderà sarà necessario ricordare che esiste una Roma con Dybala in campo e una senza.