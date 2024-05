Dopo la sconfitta per 2-1 con l’Atalanta, la Roma si è riunita in mattinata a Trigoria per preparare l’impegno di domenica sera, contro il Genoa allo stadio Olimpico. Scarico per chi ha giocato ieri, mentre lavoro sul campo per chi non ha preso parte alla sfida di Bergamo, ma anche per chi ha giocato pochi minuti. Conferme per alcuni Primavera, che si sono allenati con la prima squadra, tra cui Joao Costa.

