Sono state rese note le decisioni prese dal Giudice Sportivo. Dopo le squalifiche in casa Roma per Azmoun e Mancini, per la Lazio arrivano sanzioni pesanti ai tifosi. Chiusi per un turno la Curva Nord della Lazio e i distinti per cori razzisti nei confronti di Lukaku. I settori biancocelesti resteranno vuoti nel match contro il Napoli. Inoltre Multa di 50.000 euro alla Lazio e di 15.000 € alla Roma per la condotta dei rispettivi sostenitori.