Intervistato ai canali della Federcalcio portoghese, l’ex gm giallorosso, Tiago Pinto, ha parlato dell’acquisto di Renato Sanches alla Roma. Queste le sue parole: “Il problema di Renato Sanches? E’ la mancanza di fiducia, legata ai tanti infortuni che lo hanno afflitto. Ancora oggi vengo molto criticato per averlo preso a Roma, le cose non sono andate bene per noi, ma il mio affetto nei suoi confronti e le mie aspettative restano alte”.