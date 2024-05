L’ex tecnico di Roma, Juventus e Milan, Fabio Capello, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1, in merito al possibile riscatto di Lukaku in giallorosso. Queste le sue dichiarazioni: “E’ un giocatore particolare, una squadra deve impostare il gioco per lui e con lui. Non è un giocatore di grandissima tecnica quando riceve la palla, però è potente, è goleador, per gli avversari è sempre un problema. Un giocatore determinante, ma allo stesso tempo per caratteristiche blocca qualche idea diversa di calcio. Comunque Lukaku è uno dei migliori attaccanti in circolazione, prima di mollarlo io starei attento”.