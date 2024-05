L’attaccante del Frosinone Matias Soulé, di proprietà della Juventus, ha rilasciato un’intervista per TvPlay. Queste le sue parole sull’amicizia con i connazionali Dybala e Paredes: “Ci vediamo spesso, stanno sempre al mio fianco. Scherzando mi hanno detto vieni alla Roma per giocare con noi. Se in futuro preferisco rimanere in Italia o andare all’estero? Non lo so, non dipende da me. Per ora penso solo al Frosinone. Abbiamo due finali che dobbiamo andare a vincere per salvarci”.