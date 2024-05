È da poco terminata allo Stadio Via del Mare la sfida tra Lecce e Udinese per 0-2. La gara, valida per la 36esima giornata di Serie A, ha visto trionfare i bianconeri grazie alle reti di Lucca (72′) e Samardžić (85’). Il Lecce era già matematicamente salvo, invece gli uomini di Cannavaro grazie ai tre punti guadagnati questa sera infiammano la lotta salvezza: l’Udinese è ora 15esima con 33 punti, a parità con il Cagliari, mentre sono attualmente in zona retrocessione (oltre alla Salernitana già condannata alla B) Sassuolo (29 punti) ed Empoli (32 punti).