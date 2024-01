Stando a quanto riferisce gazzetta.it il Milan sarebbe alla finestra per Nemanja Matic, in rottura col Rennes che qualche giorno fa ha comunicato: “Matic non si è presentato agli ultimi allenamenti della squadra. Questo comportamento è del tutto incomprensibile da parte di un giocatore esperto sotto contratto fino al 2025…”. In queste ore diventerà ufficiale il passaggio di Krunic al Fenerbahce, di conseguenza i rossoneri osservano la situazione del serbo con attenzione, visto che l’ex Roma potrebbe occupare le stesse posizioni, economiche e sul campo, del bosniaco. Da capire se quest’idea a Casa Milan si svilupperà in qualcosa di più concreto.