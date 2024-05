Corriere della Sera (G. Piacentini, L. Valdiserri) – Svanita l’Europa League, le possibilità della Roma di andare in Champions attraverso il campionato passano in gran parte dallo scontro diretto di domani sera a Bergamo. Contro l’Atalanta, però, De Rossi non sa ancora se potrà fare affidamento su Dybala, rimasto novanta minuti in panchina a Leverkusen. Se la Roma vincerà tutte e tre le partite che restano sarà comunque in Champions. Senza dover fare calcoli o aspettare favori.