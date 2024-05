La Roma sarebbe ad un passo dal suo nuovo direttore sportivo. Secondo quanto riportato da l’Equipe, i giallorossi sarebbero ad un passo da Ghisolfi, ds del Nizza. Il gruppo Ineos, proprietario anche del Manchester United, avrebbe trovato in Gergory Lorenzi, il nome adatto per sostituire Ghisolfi. La trattativa sembrerebbe alle strette finali, con il francese che negli ultimi giorni si sarebbe chiuso in una “bolla” per preparare la nuova avventura.