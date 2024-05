Corriere dello Sport (R. Maida) – Sono fortissimi e hanno allungato l’imbattibilità a 49 partite. Ma in fatto di stile quelli del Bayer Laverkusen non hanno brillato, non solo per la scelta di suonare Bella Ciao allo stadio allo scopo di irridere la Roma eliminata. Anche nelle dichiarazioni i giocatori non hanno risparmiato qualche frecciata, forse legata al ricordi della sconfitta del 2023. Sentite Frimpong: “Ci ha dato un grande gusto batterli. La Roma ha parlato tanto prima della partita ma poi abbiamo vinto noi….”.