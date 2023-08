La Roma è in partenza dall’aeroporto di Fiumicino in direzione Tolosa, dove questa sera disputerà la penultima amichevole pre campionato. Sul profilo Twitter del club giallorosso è stato condiviso il video della partenza di Pellegrini e compagni verso la Francia: “In partenza per Tolosa”. Presenti invece il General Manager Tiago Pinto e il CEO Souloukou. Assenti invece sia Matic che Roger Ibanez: il difensore brasiliano è ad un passo dall’approdo al Al-Ahli. Concordati i termini personali con il classe ’98, i club si sono avvicinati ulteriormente con il club saudita che ha presentato una offerta di 25 miilioni più 10 di bonus.