Come riportato da Filippo Biafora, l’Al-Ahli avrebbe alzato l’offerta economica per Roger Ibanez, avvicinandosi ai 35 milioni richiesti dalla Roma. Il difensore brasiliano ha trovato l’accordo con il club saudita: pronto un super contratto da 9 milioni a stagione. La Roma, in caso di cessione, verserà all’Atalanta il 10% sulla rivendita. Nel frattempo, sono attesi nuovi contatti tra Tiago Pinto ed il Santos, per continuare a cercare di sbrigliare il nodo legato al trasferimento nella Capitale del giovane talento brasiliano Marcos Leonardo.

