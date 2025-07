La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Viste le difficoltà per chiudere per Rios, la Roma ha ripreso i contatti con il Lens per El Aynaoui. Di fatto il piano B per il centrocampo. Ma siccome con il Palmeiras non si trova la quadra – il club brasiliano vuole 30 milioni garantiti; la Roma ancora spera di poter arrivare al colombiano -, allora bisogna andare a cercare altrove. Massara ha offerto 22 milioni più 3 di bonus al Lens per il centrocampista.