La Gazzetta dello Sport – Questa può essere la settimana di Evan Ferguson. Con il centravanti, anche qui, c’è l’intesa da tempo; manca ancora quella tra i club. Il problema è legato al riscatto: la Roma vorrebbe un diritto, il Brighton un obbligo o un diritto condizionato. Balla anche, in più, la cifra del riscatto. Discorso simile per Wesley: il Flamengo vuole 25 milioni garantiti. La forbice non è ampia e Massara spera di colmarla.