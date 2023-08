Clamorosa notizia che arriva dalla Francia. Stando a quanto riportato dal portale francese ouest-france.fr, Nemanja Matic è pronto a lasciare la Roma e diventare un nuovo giocatore del Rennes. Nel fine settimana il club francese avrebbe fatto passi avanti sulla trattativa con il serbo che potrebbe accettare un aumento di stipendio per trasferirsi nel club rossonero. L’accordo sarebbe in fase avanzata. Il calciatore non è partito per Tolosa, dove questa sera la Roma disputerà un’amichevole contro i padroni di casa.