Paulo Dybala non prenderà parte al match contro il Milan di venerdì. La Joya, che aveva lasciato il campo al 68′ contro il Verona per un fastidio muscolare, può però strappare la convocazione in extremis. L’infortunio dell’argentino è meno grave di quanto si temesse all’inizio, infatti sono escluse lesioni e potrebbe quindi sedersi in panchina contro i rossoneri. Come riporta Lorenzo Pes de Il Tempo, il numero 21 della Roma non sarà rischiato così da dargli il tempo di recuperare al 100%, motivo inoltre per cui comunicherà alla federazione argentina che non prenderà parte alle convocazioni previste per gli impegni di settembre.