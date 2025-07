La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato. Dopo aver presentato una nuova offerta per Richard Rios, il direttore sportivo Frederic Massara lavora anche per rinforzare la difesa. Nelle ultime ore – come riportato da Gianluca Di Marzio – ci sono stati nuovi contatti con il West Ham per Nayef Aguerd, difensore centrale classe 1996.

Il club inglese, però, non apre al prestito: per lasciar partire il marocchino, servirebbe un trasferimento a titolo definitivo. La Roma resta vigile, ma l’operazione si complica a causa dei costi elevati e della ferma posizione degli Hammers.

Massara valuta alternative, ma Aguerd resta un profilo gradito per completare il reparto difensivo giallorosso. La trattativa è in salita, ma non ancora chiusa.