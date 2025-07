Mentre la Roma continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi per la fascia destra, un nome resta in cima alla lista dei desideri di Gasperini e del nuovo direttore sportivo Massara: si tratta di Wesley, terzino classe 2003 del Flamengo. Il giovane brasiliano è da tempo seguito con grande attenzione dal club giallorosso, che vede in lui un profilo ideale per il gioco del tecnico piemontese.

Secondo quanto emerge dalle formazioni ufficiali del match di questa sera tra Flamengo e São Paulo, Wesley sarà titolare dal primo minuto nel big match delle 21:30. Una scelta che testimonia quanto il giocatore sia centrale nei piani del club carioca, ma anche quanto il suo valore resti alto sul mercato. Un’eventuale trattativa, quindi, non si prospetta semplice, ma la Roma continua a tenere vivi i contatti.