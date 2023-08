Nonostante tutte le pratiche siano ormai archiviate, l’ufficialità da parte della Roma ancora non è giunta. Lukaku , in questi minuti, si trova ai Fori Imperiali, impegnato nello shooting con la nuova maglia giallorossa, la numero 90. A riportarlo è Emanuele Zotti tramite Twitter. Si attende una presentazione in grande stile per un nuovo attaccante giallorosso.

👀 #Lukaku arrivato al Foro Palatino – due passi dal #Colosseo – per lo shooting “top secret” organizzato dalla #ASRoma. Eccolo scendere dal van pronto a posare con la maglia giallorossa e il numero 9️⃣0️⃣ sulle spalle Tra poco tutto su 👉🏻 @Gazzetta_it pic.twitter.com/vX5u0ojheG — Emanuele Zotti (@Ema_Zotti) August 30, 2023