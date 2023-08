Manca poco e Lukaku sarà ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. In attesa del comunicato della società, il contratto del belga è stato già depositato in Lega. L’attaccante è quindi a tutti gli effetti un nuovo giocatore giallorosso, mancano soltanto gli annunci formali. La Roma piazza in maniera ufficiale il colpo in entrata per l’attacco.