Il Palmeiras si muove sul mercato: individuato il possibile sostituto di Richard Rios

Continua a tenere banco il futuro di Richard Rios, centrocampista colombiano del Palmeiras, ormai da giorni finito nel mirino della Roma. Il club giallorosso, che domani inizierà il ritiro precampionato sotto la guida di Gian Piero Gasperini a Trigoria, è al lavoro per cercare di chiudere l’operazione e portare a casa il classe 2000, su precisa richiesta del tecnico.

Secondo quanto riferito dal giornalista brasiliano Jorge Nicola, il Palmeiras si sta già muovendo in anticipo sul mercato per non farsi trovare impreparato. Il club paulista avrebbe infatti individuato in Wendel, centrocampista attualmente in forza allo Zenit San Pietroburgo, il profilo ideale per sostituire Rios.

Una mossa che conferma come il trasferimento del colombiano sia tutt’altro che una suggestione di mercato e possa entrare presto nel vivo.