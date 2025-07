Stasera alle 21:30 Flamengo e Sao Paulo si sfideranno in uno dei match più attesi del campionato brasiliano. Tra i convocati della squadra carioca figura anche Wesley, esterno destro che interessa fortemente a Gasperini e Massara per rinforzare la Roma.

Nonostante i contatti in corso tra i due club per il suo trasferimento in Italia, il giocatore è regolarmente presente nel gruppo e addirittura protagonista dell’immagine ufficiale della lista dei convocati, pubblicata dal Flamengo sui social.

Un segnale chiaro: Wesley resta centrale nei piani del club almeno per questa sfida, ma il futuro potrebbe presto tingersi di giallorosso.