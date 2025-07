Udinese, Carnevale: “Lucca ha fatto il salto di qualità. Su di lui si sono inserite diverse società”

Durante un intervento a Stile TV, Andrea Carnevale, capo dell’area scouting dell’Udinese, ha parlato del futuro di Lorenzo Lucca, attaccante che ha attirato l’interesse di diversi club, tra cui Roma e Napoli. Carnevale ha sottolineato l’importante crescita del giocatore: “Lucca ha fatto un salto di qualità straordinario, ma mi ha sorpreso soprattutto per il carattere”, ha detto, elogiando la determinazione dimostrata nell’ultima stagione.

L’attaccante, secondo Carnevale, ha la personalità giusta per affrontare una piazza come Napoli e potrebbe rappresentare un’alternativa valida a Lukaku: “Gioca bene in profondità, spalle alla porta, è forte nel gioco aereo. È migliorato molto e ha preso coraggio”.

Sebbene un mese fa sembrasse vicino agli Azzurri di Conte, Carnevale ha rivelato che ora “si sono inserite tante società” interessate al giocatore, segno di un mercato in fermento. La sua conclusione è chiara: “Chiunque lo prenderà, farà un grande affare”.